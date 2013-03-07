В Киеве на праздники усилят патрулирование

Милиция усилит патрулирование центра, вокзалов и метро

В Киеве милиция с целью предупреждения правонарушений и обеспечения охраны общественного порядка усилит патрулирование в местах проведения праздничных мероприятий 8-9 марта.

Как сообщили УНИАН в ОСО ГУ МВД Украины в городе Киеве, в эти дни в столице пройдет общегородское празднование Международного женского дня прав женщин и мира. Столичной милицией подготовлены соответствующие расчеты сил и средств для охраны общественного порядка.

Основные мероприятия пройдут на Крещатике, Майдане Незалежности и в парке имени Тараса Шевченко. В связи с этим правоохранители усилят охрану общественного порядка на всех маршрутах общественного транспорта, особенно в центральной части города.

На железнодорожных вокзалах и автовокзалах, возле станций метрополитена предусмотрено дежурство усиленных нарядов и дополнительных резервов милиции.

Правоохранители обращаются к киевлянам и гостям столицы с просьбой не нарушать общественный порядок и проводить запланированные мероприятия с соблюдением требований действующего законодательства.