В Киев пришел новый штамм гриппа – СМИ

Только за неделю гриппом заболели 25 тысяч киевлян

В Киев пришел новый штамм вируса гриппа В «Висконсин», но делать прививки уже поздно, сообщает «Сегодня».

Как отмечает издание, только за прошлую неделю в столице гриппом заболели 25 тысяч человек и до превышения эпидпорога не хватает всего 15%.

«С начала эпидемического сезона люди болели уже всем знакомым свиным гриппом. Но за последнюю неделю выросло количество заболеваний гриппом типа «В» – «Висконсин». Болеют и гриппом вируса H3N2 – «Виктория». Но он не так опасен, поскольку уже ходил в Украине восемь лет назад и на него у многих иммунитет», – отметила заведующая отделом Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний НАМН Украины Алла Мироненко.

По словам врачей, симптомы «Висконсина» такие же, как и при других типах гриппа. «А новым его называют потому, что он мутировал. Характерным признаком всех видов гриппа является резкое повышение температуры тела. Дальше проявляются осложнения. Это может быть ангина, бронхит и даже воспаление легких», – объяснил главный иммунолог Киева Олег Назар.

По его словам, надежный способ защиты – вакцинация. «Прививку можно сделать практически во всех столичных поликлиниках», – сказал медик.

В то же время, по мнению А.Мироненко, прививаться нужно было осенью. «Сейчас уже поздно. Чтобы не заболеть, старайтесь не находиться в местах большого скопления людей, постоянно проветривайте помещение и принимайте противовирусные и иммуноподдерживающие препараты для профилактики», – советует она.

Также врачи говорят: если заболел – лучше вызвать «скорую» и лечь на пару дней в больницу. «При гриппе всегда очень высокая температура. Обычно она трудно сбивается. Наши люди привыкли лечиться на дому. Такого делать ни в коем случае нельзя, поскольку высокая температура может повлечь за собой осложнения. Если вам предлагают госпитализацию и стационарное лечение – не отказывайтесь», – подчеркнул главврач поликлиники №5 Владимир Романюк.

Тем временем, столичные аптеки уже вовсю готовятся к возможному ажиотажу: закупают маски и популярные лекарства от гриппа и ОРВИ, пишет издание.

Столичные власти заверяют, что к возможной эпидемии гриппа готовы. «Запасов медикаментов в коммунальных аптеках и больницах более чем достаточно. Цены никто накручивать не будет – мы за этим следим. Даже если в апреле эпидпорог будет превышен, паники среди людей не возникнет. Ну, а что касается частных аптек, их контролирует Государственная служба Украины по лекарственным средствам», – сообщил директор Департамента здравоохранения КГГА Виталий Мохорев.