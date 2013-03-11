В Киеве Renault врезался в маршрутку с пассажирами (фото)

В результате аварии пострадала пассажир маршрутки

В субботу около 19:00 на проспекте Маяковского в Деснянском районе Киева произошло столкновение автомобиля Renault и маршрутного автобуса «Богдан», следовавшего по маршруту №478.

Как выяснилось, водитель автомобиля Renault, двигаясь в направлении проспекта Ватутина, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в переднюю часть маршрутки, сообщает «Автополигон».

В салоне автобуса, кроме водителя, находились 24 пассажира. На место аварии прибыли медики «скорой помощи».

В результате ДТП молодая женщина, находившаяся в салоне автобуса, получила травмы лица, однако от госпитализации отказалась.

Очевидцы утверждают, что водитель Renault находился в состоянии глубокого алкогольного опьянения.

Обстоятельства происшествия устанавливает следствие.

Фото: «Автополигон»