В Киеве Renault врезался в маршрутку с пассажирами (фото)
ДТП произошло на Маяковского
В результате аварии пострадала пассажир маршрутки
В субботу около 19:00 на проспекте Маяковского в Деснянском районе Киева произошло столкновение автомобиля Renault и маршрутного автобуса «Богдан», следовавшего по маршруту №478.
Как выяснилось, водитель автомобиля Renault, двигаясь в направлении проспекта Ватутина, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в переднюю часть маршрутки, сообщает «Автополигон».
В салоне автобуса, кроме водителя, находились 24 пассажира. На место аварии прибыли медики «скорой помощи».
В результате ДТП молодая женщина, находившаяся в салоне автобуса, получила травмы лица, однако от госпитализации отказалась.
Очевидцы утверждают, что водитель Renault находился в состоянии глубокого алкогольного опьянения.
Обстоятельства происшествия устанавливает следствие.
Фото: «Автополигон»