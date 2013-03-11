Киевляне похвалили общественный транспорт столицы (опрос)

Улучшение работы коммунального транспорта заметили 70% опрошенных

Большинство киевлян отмечает, что в последние годы общественный транспорт стал работать лучше.

Об этом свидетельствуют результаты уличного опроса, проведенного специалистами Института медиа-моделирования и политико-экономического анализа «Перспектива», сообщают «Комментарии».

Так, 32% опрошенных жителей столицы отметили, что общественный транспорт за последние два года стал работать «однозначно лучше». Еще 38% считают, что общественный транспорт стал работать «лучше». 20% опрошенных отметили, что изменений в работе общественного транспорта (как в лучшую, так и в худшую сторону) они не заметили. 8% киевлян считают, что за последние два года общественный транспорт стал работать хуже, и всего 2% опрошенных отметили, что он стал работать «значительно хуже».

При этом 68% киевлян отметили, что позитивные изменения касаются коммунального общественного транспорта (коммунальные автобусы, троллейбусы, трамваи, метрополитен и городская электричка). 2% опрошенных считают, что лучше стал работать частный общественный транспорт (маршрутное такси). Из опрошенных, которые считают, что общественный транспорт стал работать однозначно хуже или хуже, все относят ухудшение работы общественного транспорта на счет частных перевозчиков.