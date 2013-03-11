Киевским налогоплательщикам вернули 396 миллионов

По словам Носачевой, получение возмещения зависит от самих налогоплательщиков

С начала 2013 года на счета столичных плательщиков НДС возмещено 396 миллионов гривен.

Об этом сообщила председатель Государственной налоговой службы в г. Киеве Ирина Носачева, передает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

По словам руководителя столичного налогового ведомства, в автоматическом режиме в течение двух месяцев плательщики получили 168 миллионов гривен. Доля автоматического бюджетного возмещения существенно возрастает. Если в 2012 году она составляла почти 13 процентов, то сейчас около 46 процентов компенсации приходится на «автомат».

Носачева подчеркнула, что получение бюджетного возмещения автоматическим способом, прежде всего, зависит от самих налогоплательщиков. А именно, каждый субъект хозяйствования должен отвечать критериям статьи 200.19 Налогового кодекса Украины, главными из которых являются отсутствие процедуры банкротства в судебном порядке, наличие по местонахождению, средний уровень заработной платы на предприятии в 2,5 раза превышает минимальный установленный законодательством уровень, численность наемных работников превышает 20 человек.

Следует отметить, что общая сумма бюджетного возмещения плательщикам НДС постоянно растет. Если по итогам 2011 года на счета столичных плательщиков возмещено 2 миллиарда 90 миллионов гривен, в том числе 107 миллионов гривен в автоматическом режиме, то в течение 2012 – возмещено 3 миллиарда 585 миллионов гривен, из которых в автоматическом режиме – 470 миллионов гривен.

«Увеличение количества предприятий, которые будут соответствовать критериям автоматического возмещения НДС, ожидается и в дальнейшем», – заверила главный налоговик столицы.

В пресс-службе напоминают, что процесс автоматического возмещения налога на добавленную стоимость предусматривает оперативный возврат средств из государственного бюджета добросовестным налогоплательщикам – предприятиям реального сектора экономики. Система исключает человеческое влияние, достаточно удобная как для субъектов хозяйствования, так и для государства, поскольку плательщикам не нужно дополнительно проводить никаких действий, а налоговикам – проверок.