В Киеве на выходных горели 3 автомобиля
Горели два грузовика и легковушка
Пожары произошли в Днепровском и Оболонском районах
За выходные в столице горели 3 автомобиля – в Днепровском и Оболонском районах.
Как сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Киеве, первый случай произошел 9 марта на улице Старосельской, 26. Вблизи проезжей части, по неизвестным причинам, загорелся грузовой автомобиль «ДАФ». Огонь перекинулся на грузовой автомобиль Mercedes Atego, который был припаркован рядом.
Вызов о пожаре в автомобилях поступил на номер «101» в 1:57. Сразу после поступления сообщения на место происшествия оперативно выехали спасатели 13-й Государственной пожарно-спасательной части Днепровского района. Прибыв по указанному адресу, пожарные быстро потушили пожар, избежав распространения огня на остальные автомобили.
В результате пожара в автомобиле «ДАФ» сгорела кабина и поврежден тентовый кузов, в Mercedes Atego – испорчено лакокрасочное покрытие автомобиля.
Следующий инцидент произошел в тот же день, ровно через час. Во дворе девятиэтажного жилого дома по проспекту Героев Сталинграда, 5 возник пожар в автомобиле Hyundai Tucson.
Возгорание за считанные минуты ликвидировали оболонские спасатели.
Под действием высокой температуры огня сгорели и повреждены моторный отсек, внутренняя обшивка салона, панель приборов, шины передних колес.