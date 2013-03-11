В Киеве на выходных горели 3 автомобиля

Пожары произошли в Днепровском и Оболонском районах

За выходные в столице горели 3 автомобиля – в Днепровском и Оболонском районах.

Как сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Киеве, первый случай произошел 9 марта на улице Старосельской, 26. Вблизи проезжей части, по неизвестным причинам, загорелся грузовой автомобиль «ДАФ». Огонь перекинулся на грузовой автомобиль Mercedes Atego, который был припаркован рядом.

Вызов о пожаре в автомобилях поступил на номер «101» в 1:57. Сразу после поступления сообщения на место происшествия оперативно выехали спасатели 13-й Государственной пожарно-спасательной части Днепровского района. Прибыв по указанному адресу, пожарные быстро потушили пожар, избежав распространения огня на остальные автомобили.

В результате пожара в автомобиле «ДАФ» сгорела кабина и поврежден тентовый кузов, в Mercedes Atego – испорчено лакокрасочное покрытие автомобиля.

Следующий инцидент произошел в тот же день, ровно через час. Во дворе девятиэтажного жилого дома по проспекту Героев Сталинграда, 5 возник пожар в автомобиле Hyundai Tucson.

Возгорание за считанные минуты ликвидировали оболонские спасатели.

Под действием высокой температуры огня сгорели и повреждены моторный отсек, внутренняя обшивка салона, панель приборов, шины передних колес.