На Киевщине суд конфисковал у россиянки $27 тысяч

Гражданка РФ пыталась провезти 40 тысяч долларов

Апелляционный суд Киевской области принял решение конфисковать, то есть безвозмездно передать в собственность государства, изъятую у гражданки Российской Федерации валюту в сумме 27,2 тыс. долл.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

Как отмечается в сообщении, россиянка нарушила таможенное законодательство при перемещении через границу Украины наличной валюты. При досмотре таможенники выявили у нее 40 тыс. долл., однако наличными можно ввозить до 10 тыс. евро. Потому из выявленной суммы пассажирке разрешили провезти 12 тыс. 850 долларов США, а остальные – 27 тыс. 200 долл. были изъяты по протоколу о нарушении таможенных правил, предусмотренных ст. 471 Таможенного кодекса Украины.

«Во избежание наказания, она должна была лишь в письменном виде задекларировать всю валюту, которую имела при себе. Вместо этого россиянка лишилась денег, и к тому же заплатила штраф в размере 1700 грн», – отметили в прокуратуре.

Таким образом, суд удовлетворил апелляционную жалобу первого заместителя прокурора Киевской области и отменил постановление Бориспольского горрайонного суда по делу об административных правонарушениях таможенных правил о закрытии производства в связи с малозначимостью совершенного, информировали в пресс-службе.