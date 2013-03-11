В Киеве без воды остались 12 домов и детсад

Водоснабжение обещают восстановить до конца дня

11 марта из-за выполнения плановых работ на водопроводной сети в Святошинском и Шевченковском районах без водоснабжения остался ряд абонентов.

Как сообщает пресс-служба ПАО «АК «Киевводоканал», плановые работы проводятся по улице Жмеринской, 6 (с 10:30 до 19:00) и на пересечении улиц Щербакова и Салютной (с 10:30 до 19:00).

В Святошинском районе водоснабжение отсутствует, в частности, в домах №№ 4, 6, 10-А (детский сад) по улице Жмеринской, а также №№ 62, 64, 66, 68/2 по улице Зодчих.

Водовозка работает по улице Жмеринской, 6 – 10-А.

В Шевченковском районе воды нет в домах №№ 43, 45, 54 по улице Щербакова, а также в домах №№ 9, 11, 13 по улице Салютной.

Водовозка работает по улице Щербакова, 43-54.

В пресс-службе отметили, что об отключении воды на время проведения плановых работ абоненты были предупреждены заранее.