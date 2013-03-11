Попов уверяет, что деньги на реконструкцию Почтовой площади есть

Деньги на реконструкцию площади заложены в бюджете

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов заверяет, что никакие изменения в проект реконструкции Почтовой площади не вносились, и власть обеспечит необходимое финансирование для его реализации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Попов сказал сегодня в интервью журналистам, комментируя информацию в СМИ о ходе работ на Почтовой площади.

«В бюджете заложены средства для того, чтобы завершить работы там. В ближайшее время мы новый транш перечислим. Кстати, и из городского бюджета, и из государственного. Таким образом, у нас стабилизируется ситуация», – объяснил он временные проблемы с финансированием проекта.

По словам председателя КГГА, реконструкцию объекта планируется завершить в сроки, которые были озвучены раньше, то есть в первом полугодии этого года.

«Мы хотим, чтобы в первом полугодии этот проект был точно завершен. И оно так и будет», – пообещал А.Попов.

Относительно слухов о коррекции проекта, он подчеркнул, что «мы не планировали вносить в проект какие-то коррективы, и я не знаю, откуда взялась эта информация. Потому что проект утвержден в начале строительства. И никаких коррекций нет, нет потребности в этом».

Как сообщалось, 7 марта в сюжете ТСН говорилось о том, что на Почтовой площади в Киеве не будет одного транспортного кольца на эстакаде, поскольку не хватило денег.

Также отмечалось, что пока что «работа не кипит» на Почтовой площади. Мэрия уже должна подрядчикам 200 млн грн за выполненные работы.