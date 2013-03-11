На Крещатике срубят старые каштаны

Накануне Евро-2012 на Крещатике срубили большое количество деревьев / Фото: «Сегодня»

13 марта работники коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Шевченковского района начнут обрезать каштаны на улице Крещатик.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КО «Киевзеленстрой», эта процедура омолодит деревья.

В пресс-службе отметили, что обследование состояния зеленых насаждений и своевременное удаление деревьев, которые достигли предела своего возраста, является одним из важнейших направлений работы столичных зеленстроевцев. Именно такие деревья являются потенциально опасными во время непогоды и могут стать «рассадниками» болезней и вредителей для здоровых насаждений.

Работы по санитарной очистке и удалению сухих деревьев проводят работники городской станции защиты зеленых насаждений и районных коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений.

В КГГА напоминают, что в течение января 2013 года специалистами «Киевзеленстрой» были удалены 1386 сухостойных деревьев и санитарно обрезаны 1214 деревьев, в феврале удалены 1767 и обрезаны 3313 деревьев. В пресс-службе отметили, что в 2013 году в Киеве запланировано посадить около 15 тысяч новых деревьев.