Попов открестился от ответственности за судьбу Гостиного двора

По словам Попова, город может выступать лишь как «совещательный партнер»

Председатель Киевской горгосадминистрации Александр Попов надеется, что новый наблюдательный совет Гостиного двора предложит концепцию развития памятника, которая удовлетворит киевлян.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам.

А.Попов отметил, что в вопросе конфликта вокруг Гостиного двора город может выступать лишь как «совещательный партнер». «Потому что собственность эта государственная, а, кроме того, там есть арендатор, который является частным. Задание, которое я себе ставлю, – достичь того, чтобы этот объект использовался в качестве объекта, где присутствует культура, где делается акцент на традиции Подола, куда приятно прийти и киевлянину, и туристу, и посмотреть музейные экспозиции, концерты», – сказал А.Попов.

Председатель КГГА отметил, что Гостиный двор – это практически центр Подола, как и Контрактовая площадь. Власть города считает, что эта территория должна стать примером того, как будет выглядеть «старый город» (исторический центр Киева) и насколько он будет интересным для киевлян и для гостей столицы.

«Начинать нужно с центральной части. Потом мы перейдем на то, чтобы делать реконструкцию каждой улицы, обновив фасады, благоустройство и тому подобное. Потому использование Гостиного двора является стратегически важным вопросом», – отметил А.Попов.

Он обратил внимание, что общественные активисты тоже выступают за то, чтобы Гостиный двор был интересным для всех киевлян.

«Я знаю, что сегодня там изменен наблюдательный совет. И наблюдательный совет как раз сегодня проводит консультации относительно реализации такой концепции. В ближайшее время, я думаю, она будет представлена киевлянам, может быть обсуждена и достигнуты определенные компромиссы в этом вопросе», – сказал председатель КГГА.

Справка УНИАН. Гостиный двор – торговый комплекс на Контрактовой площади в Киеве, построенный в 1809 году.

Постановлением Кабинета министров №1380 от 15 августа 2011 года Гостиный двор был выведен из Государственного реестра памятников архитектуры.

26 апреля 2012 г. Киевсовет дал разрешение на разработку проекта землеустройства относительно отведения земельного участка публичному акционерному обществу «Специальное научно-реставрационное проектное строительно-производственное предприятие «Укрреставрация» на Контрактовой площади, 4, в Подольском районе для реконструкции здания Гостиного двора под торгово-офисный центр.

20 сентября 2012 года Киевсовет передал «Укрреставрации» в аренду на 5 лет земельный участок под Гостиным двором для проведения реконструкции этого здания под торгово-офисный центр с гостевой стоянкой.

В ответ на планы власти сделать в Гостином дворе торговый центр и частично его перестроить киевские активисты проводят акцию протеста.

3 августа 2012 года Президент Украины Виктор Янукович подписал закон, согласно которому из Перечня памятников культурного наследия, которые не подлежат приватизации, исключен Гостиный двор.

14 января с.г. А.Попов сообщил, что по решению Министерства культуры Гостиный двор и еще 30 зданий исторического Подола получили правовой статус комплекса памятников градостроительства местного значения. По его словам, теперь Гостиный двор будет не реконструирован, а реставрирован.

Длительное время на территории Гостиного двора действовала «Гостиная республика» – культурный проект, организованный защитниками памятника. Утром 18 февраля общественных активистов вытеснили из Гостиного двора.

В тот же день на территории Гостиного двора произошел новый конфликт, когда народные депутаты и активисты пытались пройти внутрь здания. «Свобода» заявила, что милиция и «Беркут», применяя спецсредства, избили и задержали нескольких депутатов от «Свободы» и активистов.

2 марта общественные активисты организовали митинг-концерт в защиту Гостиного двора.