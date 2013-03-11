В Киеве уменьшилось число больных гриппом – КГГА

За неделю зарегистрировано 21 тыс. 369 больных гриппом / Фото: журнал «Медик»

По состоянию на 10 марта уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в столице был ниже эпидпорога в 2,8 раза.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Главное столичное управление государственной санитарно-эпидемиологической службы, за десятую календарную неделю текущего года (4-10 марта) зарегистрировано 21 тыс. 369 больных гриппом и ОРВИ, интенсивный показатель на 10 тысяч населения составил 75,9, что ниже эпидемического порога в 2,8 раза.

Специалисты отмечают, что по сравнению с предыдущей неделей наблюдается снижение заболеваемости на 12,5%.

В целом с 1 января по 10 марта 2013 года в вирусологической лаборатории города проведено 252 исследования образцов материалов от больных гриппом и ОРВИ методом иммунофлюоресцентной микроскопии, выявлено 13 положительных результатов респираторно-синцитиального вируса. 48 исследований образцов материалов от больных гриппом и ОРВИ были сделаны методом полимеразно-цепной реакции, идентифицировано 19 вирусов гриппа А.

Как сообщал УНИАН, в девятую календарную неделю текущего года (25 февраля – 3 марта в 2013 г.) было зарегистрировано 24 тыс. 378 больных гриппом и ОРВИ, интенсивный показатель на 10 тысяч населения составил 86,7, что было ниже эпидемического порога на 15,3%. В указанный период наблюдался рост заболевания (на 0,7%).