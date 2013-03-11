Столичная власть просит у Кабмина денег на Окружную дорогу

Кабмин пока не нашел инвестора для строительства Большой кольцевой дороги

Киев договаривается с правительством Украины о финансирования проекта реконструкции Окружной дороги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сказал председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов, информируя о планах по проведению ремонтов столичных автодорог.

«Я считаю, что Окружная дорога – это вопрос не только города, а вопрос правительства в целом. Потому что такой поток грузового транспорта, который пропускает Окружная дорога, это вопрос национального значения и его нужно решать за счет, в том числе, финансирования из государственного бюджета. Поэтому мы сегодня в этом направлении ведем консультации с правительством. Я надеюсь, что мы получим решение о перспективах полной реконструкции этой объездной дороги», – сказал А.Попов.

По его словам, этот вопрос связан также и с планами строительства новой объездной дороги столицы.

«В этом году будет принято решение о строительстве малой окружной дороги, которая позволит нам сократить, а может, и вывести полностью грузовой транспорт, проезжающий Киев, за черту города, и таким образом направить прямо на Борисполь. Поэтому комплексно этот проект может быть определен в сроках и объемах уже в этом году. Но то, что он может начаться в этом году – не уверен, не готов сказать, поскольку этим проектом занимается Национальное инвестиционное агентство», – объяснил ситуацию председатель КГГА.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля премьер-министр Николай Азаров заявил, что инвесторов, изъявивших желание вкладывать средства в строительство Большой кольцевой дороги вокруг Киева, пока нет.

«Мы хотим реализовать идею строительства окружной вокруг Киева за счет инвесторов, и сейчас уже год ищем соответствующего инвестора», – отметил Н.Азаров.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины распоряжением № 326-р от 22 февраля 2008 г. утвердил Генеральное направление прохождения Большой кольцевой дороги вокруг Киева. Протяженность дороги – 213 км, из которых будет реконструировано 65 км существующей трассы и построено 168 км новой автотрассы. Дорога протянется на расстояние 27-41 км от центра Киева. Трасса будет проходить по территориям восьми районов Киевской области.

Строительство дороги планируется осуществить в три этапа. Начало строительства было запланировано на 2008 год, завершение – на 2015 год. Ориентировочная стоимость строительства – 25,3 млрд грн.