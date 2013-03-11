СМИ: На киевские улицы вернут эвакуаторы

По мнению Попова, без эвакуации невозможно решить вопрос парковки

В Киеве снова будут работать эвакуаторы.

Об этом на брифинге сообщил председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов, передает «Сегодня».

«Если правительство своим решением позволило нам разблокировать (работу эвакуаторов – Ред.), мы сразу начнем и в этом направлении активные действия», – сказал Попов.

По его словам, без эвакуации, в том числе без увеличения штрафных санкций, невозможно решить вопрос парковки в столице.