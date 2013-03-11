СМИ: На киевские улицы вернут эвакуаторы
18:48, 11 марта 2013Киев
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Об этом заявил Александр Попов
По мнению Попова, без эвакуации невозможно решить вопрос парковки
В Киеве снова будут работать эвакуаторы.
Об этом на брифинге сообщил председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов, передает «Сегодня».
«Если правительство своим решением позволило нам разблокировать (работу эвакуаторов – Ред.), мы сразу начнем и в этом направлении активные действия», – сказал Попов.
По его словам, без эвакуации, в том числе без увеличения штрафных санкций, невозможно решить вопрос парковки в столице.
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