Столичная ГАИ просит водителей не забывать о гололеде

Водителей призывают быть внимательными за рулем

Столичное управление Госавтоинспекции призывает водителей быть внимательными и осторожными в условиях гололедицы.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Управления ГАИ г. Киева, по информации гидрометеоцентра, 12-13 марта в столице сохранится низкая температура воздуха, ожидаются осадки в виде снега, что может привести к появлению гололедицы, а это осложнит движение транспорта и пешеходов.

Во избежание риска попасть в ДТП, Госавтоинспекция советует водителям быть внимательными при проезде пешеходных переходов, загодя снижать скорость, не объезжать транспорт, который остановился перед «зеброй», а остановиться и пропустить людей, которые переходят дорогу. Также необходимо своевременно проверять техническое состояние транспортных средств, не оставлять автомобили в местах, где они будут мешать нормальному движению транспорта.

Госавтоинспекция города обращает внимание водителей на особенности управления транспортными средствами в условиях измороси, дождя, снега и т.п. В связи с этим ГАИ призывает водителей быть внимательными и осторожными за рулем, соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию, правила маневрирования, а в условиях недостаточной видимости двигаться с включенным ближним светом фар или противотуманными фарами. Целесообразно также отказаться от рискованных маневров, что в неблагоприятных погодных условиях может привести к утрате контроля над автомобилем.

По данным УГАИ, за сутки в столице зарегистрировано 7 ДТП, в которых травмировано 10 человек.