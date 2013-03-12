В Киеве за растрату денег судят экс-директора приюта для животных

КП «Приют для животных» расположено в Бородянке Киевской области

Подольский районный суд Киева заканчивает рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего директора коммунального предприятия «Приют для животных», которая использовала бюджетные средства на приобретение автомобилей по завышенной стоимости.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Подольского района столицы, об этом на брифинге проинформировал заместитель прокурора Подольского района Андрей Олиферчук.

По его словам, в 2010 году директор приюта за бюджетные средства приобрела три автомобиля для перевозки животных общей стоимостью 540 тыс. грн. В то же время, прокурорской проверкой установлено, что стоимость приобретенных машин значительно выше рыночной.

«Во время расследования уголовного дела была проведена автотовароведческая экспертиза приобретенных машин, по заключению которой директор приюта заплатила на 235 тыс. грн больше их рыночной стоимости», – отметил заместитель прокурора района.

А.Олиферчук подчеркнул, что автомобили не были должным образом укомплектованы.

«К тому же автомашины не были оборудованы клетками для перевозки животных. Эти клетки дополнительно изготовлялись по заказу приюта и, опять же, за бюджетные средства. Таким образом, должностное лицо коммунального предприятия дважды нарушила закон, поскольку закупила неукомплектованные машины по завышенной стоимости, а также дополнительно оборудовала их за бюджетные средства», – сказал он.

А.Олиферчук сообщил, что на данное время в отношении бывшего директора КП «Приют для животных» открыто еще одно уголовное производство – за незаконное начисление себе завышенной заработной платы (ч. 1 ст. 191 Уголовного кодекса Украины – «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»).

По его словам, директор приюта с января 2010 года по май 2011 года таким способом незаконно получила более 42 тыс. грн.

По иску прокуратуры безосновательно полученные средства будут возвращены в местный бюджет.