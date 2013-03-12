В «Киевавтодоре» рассказали, какие дороги отремонтировали

В 2012 году «Киевавтодор» отремонтировал лишь 8,9% от необходимого объема

Коммунальная корпорация «Киевавтодор» за 8-10 марта отремонтировала 4,513 тыс. квадратных метров дорожного покрытия столичных дорог.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, работы по ликвидации аварийно-опасных ям проводились на Кольцевой дороге, проспектах Воссоединения, Свободы, Палладина, а также на Оболонском и Воздухофлотском проспектах, на Набережном шоссе, Дарницком бульваре, ул. Жмеринской, Газопроводной, М.Тимошенко, Лаврухина, Бальзака.

Из Киева было вывезено 1,4 тыс. тонн снега, использовано 185 тонн соли и 164 тонны песчаной смеси. По данным «Киевавтодора», для работы в I смену было задействовано 312 единиц техники, во II – 222 единицы.

Всего с начала снегопадов работниками коммунальной корпорации было вывезено 214 тыс. тонн снега.

Как сообщал УНИАН, коммунальная корпорация «Киевавтодор» в 2012 году отремонтировала 124,7 тыс. кв. м дорожного покрытия, что составляет 8,9% от необходимого объема.