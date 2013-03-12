В Киеве закрыли очередной конвертационный центр

С начала года налоговая закрыла 4 конвертационных центра

Сотрудники налоговой милиции Киева выявили и закрыли очередной конвертационный центр с оборотом порядка 90 млн грн, нанесший государству прямые бюджетные убытки в размере 15 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины в Киеве.

Центр проработал около двух лет и располагался в самом центре столицы – на Майдане Незалежности, сообщили в ГНСУ.

По данным налоговиков, с начала года налоговая милиция закрыла 4 конвертационных центра, а предприятия, пользующиеся их услугами, уплатили в бюджет 16 млн грн дополнительных налоговых платежей.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году налоговая милиция Киева закрыла 15 конвертационных центров с общим теневым оборотом 2,5 млрд грн. В состав конвертационных центров входили 125 фиктивных фирм. При отработке предприятий реального сектора, оказавшихся заказчиками услуг конвертационных центров, в бюджет было дополнительно перечислено 173 млн грн налогов и сборов, а кроме того – возбуждено 59 уголовных дел, в том числе 56 – за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. К уголовной ответственности привлечены 10 человек – организаторов конвертационных центров.