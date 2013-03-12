В Киеве остановят движение трамваев в ночное время

Движение трамваев ограничат на четыре дня

В Киеве будет временно закрыто движение трамваев №1 и №3 в ночное время.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КП «Киевпасстранс».

Так, движение трамваев маршрутов №1 «Михайловская Борщаговка – станция «Старовокзальная» и №3 «Станция «Кольцевая дорога» – станция «Старовокзальная» закрывается с 23:30 12, 13, 14 и 15 марта.

В другое время движение трамваев организовано без изменений, согласно графику движения.

Движение трамваев будет ограничено в связи с ремонтом трамвайных путей на улице Симиренко.

На период закрытия движения по трассе трамвайного маршрута №1 организовано автобусное сообщение с правом проезда по проездным билетам на трамвай.