В Киеве остановят движение трамваев в ночное время
Трамваи №1 и №3 не будут ходить ночью
Движение трамваев ограничат на четыре дня
В Киеве будет временно закрыто движение трамваев №1 и №3 в ночное время.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КП «Киевпасстранс».
Так, движение трамваев маршрутов №1 «Михайловская Борщаговка – станция «Старовокзальная» и №3 «Станция «Кольцевая дорога» – станция «Старовокзальная» закрывается с 23:30 12, 13, 14 и 15 марта.
В другое время движение трамваев организовано без изменений, согласно графику движения.
Движение трамваев будет ограничено в связи с ремонтом трамвайных путей на улице Симиренко.
На период закрытия движения по трассе трамвайного маршрута №1 организовано автобусное сообщение с правом проезда по проездным билетам на трамвай.