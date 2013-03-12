В Киеве горела квартира: есть пострадавшие

Пожарные спасли 22-летнего парня

В одной из квартир девятиэтажного жилого дома по проспекту Курбаса, 12-Б в Святошинском районе Киева произошел пожар.

Как сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве, на место происшествия оперативно прибыли святошинские спасатели.

Во время ликвидации возгорания пожарные спасли 22-летнего парня. По установленному медиками предварительному диагнозу – отравление угарным газом – пострадавшего госпитализировали.

Причину пожара и убытки выясняют специалисты.