В Киеве горела квартира: есть пострадавшие
13:22, 12 марта 2013Киев
0
Пожар произошел в доме на проспекте Курбаса
Пожарные спасли 22-летнего парня
В одной из квартир девятиэтажного жилого дома по проспекту Курбаса, 12-Б в Святошинском районе Киева произошел пожар.
Как сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве, на место происшествия оперативно прибыли святошинские спасатели.
Во время ликвидации возгорания пожарные спасли 22-летнего парня. По установленному медиками предварительному диагнозу – отравление угарным газом – пострадавшего госпитализировали.
Причину пожара и убытки выясняют специалисты.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter