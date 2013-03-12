Минкультуры запретило земляные работы в Гостином дворе – Бригинец

Министерство отказалось выдать разрешение на земляные работы

Министерство культуры Украины отказало застройщику Гостиного двора в предоставлении разрешения на проведение земляных работ по адресу: Контрактовая площадь, 4.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе народного депутата (фракция «Батькивщина») Александра Бригинца, такой ответ был предоставлен Министерством культуры на депутатский запрос относительно проведения земляных работ на территории Гостиного двора.

«Безусловно, любые действия вокруг Гостиного двора с точки зрения общества незаконные. Но власть «зачистила» законодательную базу и почти всегда находится какое-то оправдание действиям застройщиков. В данном случае на нашей стороне не только справедливость, но и закон. Поэтому я обратился в Генпрокуратуру с требованием отреагировать на заявление Министерства культуры и принять надлежащие меры по прекращению каких-либо земляных работ на территории Гостиного двора», – отметил А.Бригинец.

По его словам, публичное акционерное общество «Специальное научно-реставрационное проектное строительно-производственное предприятие «Укрреставрация» письмом от 20.12.12 № 294 обратилось в министерство относительно предоставления разрешения на проведение земляных работ по адресу: Контрактовая площадь, 4, но министерство письмом от 29.01.2013 № 202/10/61-13 отказало в предоставлении указанного разрешения на основании отсутствия у подрядной организации лицензии на проведение работ на памятниках архитектуры.

Справка УНИАН. Гостиный двор – торговый комплекс на Контрактовой площади в Киеве, построен в 1809 году.

Постановлением Кабинета министров № 1380 от 15 августа 2011 года Гостиный двор был выведен из Государственного реестра памятников архитектуры.

26 апреля 2012 г. Киевсовет предоставил разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка публичному акционерному обществу «Специальное научно-реставрационное проектное строительно-производственное предприятие «Укрреставрация» на Контрактовой площади, 4, в Подольском районе для реконструкции здания Гостиного двора под торгово-офисный центр.

20 сентября 2012 года Киевсовет передал «Укрреставрации» в аренду на 5 лет земельный участок под Гостиным двором для проведения реконструкции этого здания под торгово-офисный центр с гостевой стоянкой.

В ответ на планы властей сделать в Гостином дворе торговый центр и частично его перестроить киевские активисты проводят акции протеста.

3 августа 2012 года Президент Украины Виктор Янукович подписал закон, согласно которому из Перечня памятников культурного наследия, не подлежащих приватизации, исключен Гостиный двор.

14 января с.г. Александр Попов сообщил, что по решению Министерства культуры Гостиный двор и еще 30 домов исторического Подола обрели правовой статус комплекса памятников градостроительства местного значения. По его словам, теперь Гостиный двор будет не реконструирован, а отреставрирован.

Долгое время на территории Гостиного двора действовала «Гостиная республика» – культурный проект, организованный защитниками памятника архитектуры. Утром 18 февраля общественных активистов вытеснили из Гостиного двора.

Днем того же дня на территории Гостиного двора произошел новый конфликт, когда народные депутаты и активисты попытались пройти внутрь здания. «Свобода» заявила, что милиция и «Беркут», применяя спецсредства, избили и задержали несколько депутатов от «Свободы» и активистов.

2 марта общественные активисты организовали митинг-концерт в защиту Гостиного двора.