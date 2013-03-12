Тягнибок надеется, что выборы в Киеве назначат на 2 июня

Яценюк и Тягнибок на пресс-конференции 12 марта

Лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок надеется, что провластное большинство поддержит решение о назначении выборов мэра Киева на 2 июня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов.

«Если, например, 19 или 20 числа на пленарное заседание будет вынесено постановление о выборах в Киеве 2 июня, то, конечно, мы его поддержим, и надеемся, что и власть его поддержит», – сказал О.Тягнибок.

В то же время он не исключил, что провластные депутаты могут «играть в игры», поддержав это постановление на заседании профильного парламентского комитета, а на заседании Верховной Рады не проголосовать за него.

В свою очередь председатель фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк отметил, что большинство должно поддержать постановление о назначении выборов в столице на 2 июня.

«Иного выхода, кроме как голосовать за постановление о назначении выборов как мэра Киева, так и Киевского городского совета на 2 июня, нет. Это требование закона», – отметил он.

Как сообщал УНИАН, 7 марта О.Тягнибок заявил, что Комитет Верховной Рады по вопросам государственного строительства и местного самоуправления 6 марта предложил парламенту принять решение о назначении на 2 июня выборов мэра столицы и Киевсовета.

Справка УНИАН. 1 июня 2012 года Киевский городской голова Леонид Черновецкий написал заявление о досрочном сложении полномочий.

Вопрос о сложении Л.Черновецким полномочий городского головы был рассмотрен на сессии Киевского городского совета 12 июля.

19 июля секретарь Киевского городского совета Галина Герега, которая временно исполняет полномочия Киевского городского головы, обратилась в Верховную Раду с ходатайством о назначении внеочередных выборов мэра столицы, однако парламент до сих пор не определил дату их проведения.