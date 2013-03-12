У Киева незаконно отобрали 800 га зеленых зон

Земельные участки были возвращены столичной общине

При вмешательстве киевской прокуратуры в течение 2012-2013 годов столичной общине возвращено почти 800 га зеленых зон и насаждений, которые незаконно были изъяты в пользу различных коммерческих структур.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель прокурора Киева Максим Могилевский.

Так, по его словам, при вмешательстве органов прокуратуры предотвращена незаконная вырубка леса в парке Голосеевский общей площадью почти 10 га, благодаря чему эти земли возвращены общине Киева.

Кроме того, благодаря реагированию органов прокуратуры открыто производство по факту незаконной вырубки почти 300 деревьев на Броварском проспекте.

На территории Шевченковского района Киева выявлен факт незаконной передачи парка «Нивки» в пользование коммерческой структуре и заявлен иск о расторжении аренды с ней.

Также прекращено незаконное использование части парка в Печерском районе Киева.

По словам М.Могилевского, отдельное внимание со стороны прокуратуры уделяется ликвидации засорений в парках «Сырецкий гай», «Нивки», «Аскольдова могила». Кроме того, проводятся проверки хода инвентаризации и установления границ парка «Голосеевский». «К сожалению, мы должны констатировать, что почему-то, и это сейчас проверяется, из границ территории этого парка были изъяты целые участки земли», – сказал он.

При этом М.Могилевский заверил, что прокуратура и в дальнейшем будет уделять пристальное внимание вопросу законности использования и передачи зеленых зон в пользование, и в случае выявления нарушений соответствующим образом будет реагировать.