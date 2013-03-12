В Киеве установят памятник шведским болельщикам (фото)

Лучшим признан проект Константина Скретуцкого и Федора Баландина

В Киеве объявлены результаты блиц-конкурса на лучший проект парковой скульптуры шведским футбольным фанатам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, в церемонии объявления результатов принял участие председатель КГГА Александр Попов, который и выступил инициатором установления такого памятника.

«В начале июня столица будет отмечать годовщину Евро-2012. Прежде всего, мы проведем шведско-украинский рок-фестиваль, а также установим такую интересную парковую скульптуру. Мы хотим, чтобы к нам приезжало как можно больше туристов, а шведы – это уже друзья, которые оставили о себе хорошие воспоминания у киевлян и с положительными впечатлениями о Киеве вернулись домой. Даже кемпинг на Труханове острове стал особенным, поскольку занесен в Книгу рекордов Украины. Мне приятно, что шведские болельщики поддержали нашу идею и приобщились к проведению конкурса. Убежден, они еще не раз посетят Киев», – сказал А.Попов.

Лучшей по результатам конкурса стала работа творческого дуэта Константина Скретуцкого и Федора Баландина. Скульптура, которую предложили авторы, представляет собой объятия цифры «один» цветов шведского флага и «двойки», раскрашенной цветами украинского флага. Она символизирует год проведения Евро в Украине, счет в матче Украина-Швеция и в то же время является номером болельщика – как двенадцатого игрока любой команды. Предпочтение именно этой работе отдали как украинское жюри, так и представители Ассоциации болельщиков Швеции, которые присоединились к проведению конкурса.

Памятник появится на Трухановом острове летом.

Второе место занял совместный проект архитекторов Владимира Падуна, Людмилы Роздобудько-Падун и Ивана Гамольского. Авторы предложили установить на Трухановом острове композицию из футбольного мяча и шарфа болельщика.

Третье место в конкурсе занял Николай Зноба. Его скульптура изображает болельщика на футбольном мяче.

В целом в конкурсе, который продолжался два месяца, приняло участие 18 работ от 12 творческих киевских коллективов: скульпторов, художников и архитекторов. Конкурс проходил при поддержке Национального союза архитекторов Украины и клуба болельщиков Сamp Sweden.