В Киеве ГАИ поймала трех пьяных водителей автобусов

Инспекторы ГАИ проверили 958 транспортных средств

Сейчас Госавтоинспекция проводит целевые профилактические мероприятия в столице, которые направлены на выявление нарушений на пассажирском транспорте, сообщает пресс-служба Департамента ГАИ МВД Украины.

Только за 11 дней марта сотрудники Госавтоинспекции города Киева выявила существенные недостатки в организации работы пассажирского транспорта. Во время проверки инспекторами ГАИ было осмотрено 958 транспортных средств. Из них 93 признаны технически неисправными, а 39 машин сняли с линии, запретив их последующую эксплуатацию, пока не будут устранены выявленные недостатки. Наиболее распространенные нарушения – установка в салонах автобусов дополнительных пассажирских сидений и блокировки аварийных выходов. На сегодняшний день работникам ГАИ было выявлено 42 таких нарушения.

Кроме того, во время проведения профилактических мероприятий инспекторы ГАИ выявили 552 нарушения Правил дорожного движения, допущенных водителями автобусов. Задокументировано три случая, когда водители перевозили людей, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, водители автобусов допустили 116 нарушений правил остановки транспортных средств во время посадки-высадки пассажиров. К административной ответственности за превышение скорости движения привлечено 54 водителя, за отклонение от установленного маршрута – 172.

По выявленным недостаткам два пассажироперевозчика лишены лицензии предоставления услуг по перевозке пассажиров.