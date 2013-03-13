Киевляне стали жить дольше и рожать чаще

Уменьшился также уровень детской смертности

За последний год средняя продолжительность жизни киевлян увеличилась на 2,7 года – до 74 лет.

Увеличилась и рождаемость: за прошлый год на свет появилось на 6 тысяч детей больше, сообщает «Сегодня» со ссылкой на данные статистики департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации.

«Безусловно, это положительный момент. Да и средняя продолжительность жизни киевлян на 3,5 года больше, чем по Украине в целом. Показатели по рождаемости растут. Уменьшается и уровень детской смертности. Этому можно только порадоваться. Ведь малыши – это наше будущее», – отметил директор департамента здравоохранения КГГА Виталий Мохорев.

Такой положительный момент чиновники связывают с повышением качества медицинских услуг и появлением новых лекарств.

«Статистика свидетельствует, что во всем мире люди умирают в основном от сердечно-сосудистых заболеваний – инфарктов, инсультов и других болезней. Украина не является исключением. Но за прошлый год показатели по смертности в столице от таких заболеваний значительно сократились. Этого удалось добиться за счет появления новых препаратов, технологий лечения и улучшения качества медицинских услуг. «Скорые» стали быстрее доезжать на вызов, и врачам удается спасти гораздо большее количество людей», – рассказала первый заместитель департамента здравоохранения КГГА Валентина Залеская.