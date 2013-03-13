В Киеве чаще всего угоняют «ВАЗ» и «Toyota»

Чаще всего угоняют авто, стоящие возле домов / Фото: RusMunich.ru

В Киеве за два месяца нынешнего года зарегистрировано 89 случаев незаконного завладения автотранспортом.

Об этом УНИАН сообщили в столичном управлении ГАИ.

Самыми популярными у похитителей были автомобили марки «ВАЗ» – 15 угонов. На втором месте – автомобили марки «Toyota» (10 угонов), тройку «лидеров» замыкают автомобили марки «BMW» – 7 незаконных завладений автотранспортом. Следующими по популярности у угонщиков являются автомобили «Mercedes-Benz» и «Daewoo» – по 6 угонов.

Как правило, отмечают в ГАИ, похищают автомобили, которые стоят возле домов и супермаркетов. Ввиду этого, Госавтоинспекция рекомендует водителям оставлять автомобили на охраняемых стоянках или в гаражных боксах. Если такой возможности нет, то автовладельцам стоит оставлять транспорт в освещенном месте – не каждый вор осмелится совершить кражу на виду, отметили в ГАИ.

Кроме того, необходимо оборудовать автомобиль хотя бы двумя разноплановыми противоугонными средствами – механическим и электронным.

Также в ГАИ добавили, что чаще всего автомобили угоняют в пятницу, вторник и субботу. В основном угоны осуществляют в ночное время суток – ночью похитили 67 автомобилей.