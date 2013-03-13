Большинство киевлян хотят видеть мэром Кличко (опрос)

За Кличко готов проголосовать 31% киевлян

Если бы выборы мэра Киева проходили в начале марта 2013 года, то 31% из тех, кто намерен голосовать, поддержали бы Виталия Кличко, 20,3% – Александра Попова, около 7% – Петра Порошенко.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг».

Кроме того, приблизительно по 4% избирателей поддержали бы Андрея Ильенко и Александру Кужель, около 2% – Анатолия Гриценко. Более 1% – Олега Ляшко, Александра Омельченко и Николая Катеринчука. Еще около 3% проголосовали бы за других кандидатов, четверть избирателей не определились с выбором.

По данным социологов, наблюдаются четкие тенденции: чем младше респонденты, тем чаще они поддерживают В.Кличко, чем старше – А.Попова и П.Порошенко.

Если бы выборы мэра Киева проходили в два тура, и во второй тур вышли бы А.Попов и В.Кличко, то 26,5% опрошенных (из тех, которые намерены голосовать) поддержали бы действующего руководителя города, 60,4% – лидера партии «УДАР», 13,1% – не определились.

Если бы выборы мэра Киева проходили в два тура, и во второй тур вышли А.Попов и П.Порошенко, то 36,6% опрошенных поддержали бы действующего руководителя города, 41,5% – П.Порошенко, 21,9% – не определились.

Отмечается, что если бы выборы мэра Киева проходили в начале марта, то в них однозначно приняли бы участие около 55% избирателей.

*** Сроки проведения исследования: 25 февраля – 6 марта 2013 г. Аудитория исследования: население Киева в возрасте старше 18 лет. Выборочная совокупность: 1060 респондентов.

Метод исследования: телефонный опрос, выборка репрезентативная по возрасту, полу и районам Киева.

Ошибка репрезентативности исследования (с вероятностью 0,95): для значений, близких к 50%, погрешность составляет не более 3,1%, для значений, близких к 30%, – не более 2,8%, для значений, близких к 10%, – не более 2%.