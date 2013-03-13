В киевском супермаркете искали бомбу

Информация о минировании оказалась ложной

В Киеве ищут неизвестного, который сделал ложное сообщение о «минировании» супермаркета «Велика кишеня», который находится на Печерской площади, 1.

Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, сегодня в 9.30 по линии 102 поступило сообщение от начальника охраны супермаркета о том, что ему позвонил неизвестный и сообщил, что в магазине заложена взрывчатка.

Из магазина были эвакуированы персонал и посетители, однако после обследования помещения взрывоопасные предметы не выявлены.