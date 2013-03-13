Мошенники торговали в Интернете «липовыми» водительскими правами

Дефицита клиентов у «предпринимателей» не было / Фото: «Трансмиссия»

Столичные правоохранители разоблачили мошенников, которые продавали в Интернете поддельные водительские удостоверения.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киеве.

В частности, как отмечается в сообщении, двое киевлян и жительница Донецкой области разместили объявление в сети Интернет о содействии в получении водительских удостоверений. При этом будущим водителям не нужно было учиться и сдавать экзамены. Стоимость каждого поддельного удостоверения составляла свыше 800 долл.

«Продажу молодые люди наладили с помощью социальных сетей. Дефицита клиентов у предпринимателей не было, хотя все заказчики тщательным образом проверялись, поэтому приобрести удостоверение можно было исключительно по рекомендации. К тому же, предприниматели постоянно изменяли контактные номера», – рассказали в милиции.

У каждого из участников были свои обязанности. В частности, девушка занималась исключительно заказами, она разговаривала с потенциальными клиентами по телефону и договаривалась о встречах, отметили в ОСО.

В ходе осмотра места происшествия у задержанных были изъяты восемь свидетельств о регистрации транспортных средств на разные фамилии, оружие и деньги.

В настоящее время материалы внесены в Единый реестр по статье 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество), статье 358 (подделка) и статье 263 (незаконное обращение с оружием). Ведется досудебное расследование.