Попов уверяет, что все соперники на выборах мэра для него равны

«Они все конкуренты и с каждым нужно считаться», – заявил Попов

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов одинаково серьезно будет относиться ко всем кандидатам на должность столичного мэра, с которыми ему придется соперничать на ближайших местных выборах в столице.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Попов заявил в интервью журналистам, комментируя вчерашние заявления СМИ относительно возможных кандидатов на пост Киевского городского головы.

На вопрос, по-прежнему ли он собирается участвовать в выборах мэра столицы и как оценивает свои шансы, А.Попов ответил: «Собираюсь. Обязательно одержу победу».

А.Попов отметил, что имеет нужные аргументы, чтобы убедить киевлян голосовать за него. «Я их (аргументы) приведу во время избирательной кампании, когда она начнется», – уточнил нынешний председатель КГГА.

В продолжение он сказал, что не выделяет кого-либо из возможных соперников по избирательной кампании, как более или менее серьезных. «В политике не может быть главных и не главных. Они все конкуренты и с каждым нужно считаться. Поэтому я буду одинаково серьезно относиться ко всем тем, кто будет соперником на этих выборах», – сказал А.Попов.

Как сообщал УНИАН, вчера лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок высказал мнение, что в случае отказа председателя партии «УДАР» Виталия Кличко баллотироваться в мэры Киева, на эту должность оппозиция должна предложить кандидатуру руководителя фракции «Батькивщина» Арсения Яценюка.

В то же время, по его словам, если А.Яценюк «говорит – не иду», тогда нужно ему предложить баллотироваться на этих выборах от оппозиции. По его мнению, не суть важно, кто именно станет единым кандидатом от оппозиции на должность Киевского городского головы, «ведь все равно выигрывает, так как будет иметь «поддержку троих» (т.е. приверженцев трех политсил, которые представляют А.Яценюк, О.Тягнибок, В.Кличко – УНИАН).

«Логично во время наших договоренностей «право первой ночи» предложить именно Кличко», – добавил О.Тягнибок.

Как известно, профильный комитет ВР предлагает провести выбора мэра Киева 2 июня.

Ранее А.Попов также заявлял, что уверен в своей победе на ближайших выборах киевского мэра.