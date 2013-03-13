Сегодня – 52-я годовщина Куреневской трагедии

52 года назад в Киеве произошла Куреневская трагедия.

Как пишет газета «Украина молодая», 13 марта 1961 года, в 9.20 прорвало дамбу, и 14-метровая стена жидкой пульпы, сметая все на своем пути, ринулась по склону к Куреневке. Всего под слоем быстро твердеющей глины оказалось около 30 гектаров.

«Когда через несколько дней начались восстановительные работы, экскаваторщики отказывались работать: их машины то и дело вытаскивали фрагменты человеческих тел. Часть этих тел так и осталась неидентифицированными. Нашли группу детского сада вместе с воспитательницей, трамвайный вагон со всеми пассажирами, корпуса трамвайного депо», – пишет газета.

Официально погибшими вследствие куреневской трагедии был признан 150 человек, хотя, по словам одного из представителей КГБ, ответственного за учет трупов, только на конец марта их было откопано 2800. По информации санэпидемстанции, которая пыталась предотвратить возникновение эпидемии, пострадавших от катастрофы могло быть 3090 человек. Стихия снесла 22 частных дома, 5 двухэтажных и 12 одноэтажных государственных сооружений, два общежития. Общая сумма ущерба составила более трех миллионов советских рублей. Семьям, у которых во время трагедии погибли близкие, выплатили по 200 руб.

Как пишет газета, «фундамент трагедии был заложен еще в 1950 году. Именно тогда было принято решение заполнить Бабий Яр отходами производства Петровских кирпичных заводов «с целью ликвидации Яра и благоустройства территории, прилегающей к Сырецкому массиву». Ликвидацию Яра санкционировал лично Никита Хрущев. За более чем десять лет было намыто более 4 миллионов кубических метров грунта. Общая площадь намыва составила более одного квадратного километра, глубина – более 30 метров. Бабий Яр превратился в болото, заполненное жидкой глинистой пульпой. «Но самое страшное – дамба, которая удерживала всю эту массу, была построена не бетонной, как предусматривал проект, а земляной», – отмечает газета.

За десять лет дамба частично осыпалась, частично была подмыта грунтовыми водами, что и стало причиной катастрофы.

Была еще одна причина для принятия решения о преобразовании Бабьего Яра «в парк культуры и отдыха». Сразу после войны это место превратилось в своеобразный клондайк, куда часто наведывались мародеры, охотившиеся за золотыми коронками жертв. Дно Бабьего Яра начало покрываться откопанными черепами, местные «кладоискатели» прокопали настоящие тоннели в кучах трупов, а в пункты сдачи цветных металлов все чаще стали попадать такие сомнительные сокровища. Чтобы прекратить варварство, и был придуман этот способ решения проблемы. «О том, что строить жидкую свалку на высоте 40-60 метров над уровнем промышленного и населенного района и еще и в зоне, то и дело страдающей от подтоплений, – это тоже преступление, тогда не думал никто», – отмечает газета.

А в 1962-м году Бабий Яр все-таки частично засыпали землей и высадили там лес. Через место трагедии было проложено шоссе.

Виновными в трагедии были признаны шесть человек, обвиненных в «преступной халатности» и приговорены к различным срокам лишения свободы. «Именно «техническая халатность» и была главной причиной катастрофы: строительство земляной плотины вместо бетонной, несовершенство дренажной системы, которая не могла отводить достаточное количество влаги (трубы, по которым должна была отводиться вода, были значительно меньшего диаметра, чем нужно, а водосбросный колодец, предусмотренный проектом, вообще несколько лет не работал), нарушение технологических норм – вместо предусмотренных восьми часов в сутки пульпу в Бабий Яр сбрасывали в три смены, причем и зимой», – пишет газета. Тогдашнего мэра Алексея Давыдова, которого еще за несколько месяцев предупреждали о возможности трагедии, на суде 24 августа 1961 года не вспомнил никто.