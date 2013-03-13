Томенко призвал оппозицию остановить «парад» выдвижения кандидатов в мэры

По мнению Томенко, важнее восстановить в Киеве местное самоуправление

Народный депутат, один из лидеров «Батькивщины» Николай Томенко заявляет, что оппозиции следует остановить «цирк, навязанный властью» в ежедневном определении лучшего или худшего кандидата от оппозиционных сил на должность Киевского городского головы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.Томенко.

«Вместо этого следует сконцентрироваться на проекте восстановления местного самоуправления в столице, определения приоритетных направлений развития Киева как столицы Украины и, соответственно, задекларировать четкие принципы, согласно которым оппозиция будет выдвигать единого кандидата. Причем требованиями к такому единому кандидату должны быть его поддержка не только партийной средой, но и киевлянами, а также реальная способность победить на выборах кандидата от Партии регионов», – считает Н.Томенко.

По его словам, складывается впечатление, что в оппозиционную среду искусственно подброшена идея, которая дискредитирует способность оппозиции не только договориться между собой, но и определить стратегию и подкрепить ее реальными программами развития Киева как украинского, европейского и демократического города.

«Ведь сегодня в Киеве команда Януковича реализует такую модель управления, при которой решения в столице принимают все – чиновники из Администрации Президента, прокуратура, милиция, СБУ, но никак не киевляне и представители местного самоуправления», – отметил народный депутат.

Поэтому, по его убеждению, нужно остановить «парад» выдвижения кандидатов в мэры от всех существующих и несуществующих оппозиционных партий, и перевести дискуссию в плоскость того, как оппозиционные политические силы видят систему управления в Киеве, какими должны быть приоритеты в работе местного самоуправления и какие проекты нужно безотлагательно реализовывать.