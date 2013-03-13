В Киеве за взятку задержан чиновник экологической инспекции

Чиновник требовал взятку за неприменение штрафных санкций / Фото: Uainfo

В столице задержано должностное лицо Киевской экологической инспекции во время получения взятки в размере 20 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со средствами массовой информации прокуратуры Киева.

Как выяснилось, эколог требовал и получил от предпринимателя 20 тыс. грн за неприменение к нему штрафных санкций в связи с нарушением природоохранного законодательства.

Прокуратура Киева открыла в отношении должностного лица экологической инспекции уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки) и начала расследование.