В Киеве почтили память жертв Куреневской трагедии

Трамвайное депо имени Красина после Куреневской катастрофы

Сегодня в столице провели митинг-панихиду, посвященную памяти жертв Куреневской трагедии, которая произошла 52 года назад.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, по традиции, помянуть безвинно погибших от рукотворной стихии электротранспортников к памятному знаку, установленному возле проходной Подольского трамвайного депо, пришли ветераны-транспортники и очевидцы «Куреневского потопа», представители всех депо, автопарков и служб «Киевпасстранса».

Напомним, трагедия произошла утром 13 марта 1961 года, однако правда о страшном событии, к которому привели халатность и безответственность, открылась только после обретения независимости Украины. В тот трагический день в результате прорыва дамбы всего за 10-15 минут десятиметровый вал жидкой земляной массы снес все на своем пути: деревья, здания, сооружения, транспортные средства, людей. Но основной удар стихии пришелся на трамвайный парк им. Красина (в настоящее время Подольское трамвайное депо). На месте парка за считанные минуты образовалось сплошное озеро, под толщей которого заживо были погребены десятки работников.

К трагедии привело грубое нарушение проектировочных норм. Так, в начале 50-х было увеличено производство на Петровских кирпичных заводах в связи с застройкой Сырецкого жилищного массива в Киеве. Чтобы уменьшить расходы на вывоз почвы, было решено разжижать ее водой и по трубам перекачивать в Бабий яр. Однако во время выполнения работ уровень искусственного водоема вдвое превысил рекомендации, поэтому впоследствии вода начала размывать дамбу, которая, в конце концов, разрушилась.

Как сообщал УНИАН, официально погибшими в результате куреневской трагедии были признаны 150 человек, хотя, по словам одного из представителей КГБ, ответственного за учет трупов, лишь на конец марта было откопано 2800. По информации санэпидемстанции, которая пыталась предотвратить возникновение эпидемии, пострадавших от катастрофы могло быть 3090 человек. Стихия снесла 22 частных дома, 5 двухэтажных и 12 одноэтажных государственных сооружений, два общежития. Общая сумма убытков превышала три миллиона советских рублей. Семьям, у которых во время трагедии погибли близкие, выплатили по 200 рублей.