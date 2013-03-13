В Киевской области ограбили дом чиновника Азарова – источник

Воры проникли в дом через окно / Фото: МВД Украины

В поселке Козин Обуховского района Киевской области неизвестные лица ограбили дом чиновника из аппарата премьер-министра Украины.

Об этом УНИАН сообщил источник в правоохранительных органах.

В свою очередь, в милиции Киевской области информацию о краже из дома подтвердили, однако не уточнили, кому принадлежит это жилье.

Вместе с тем, в милиции отметили, что информация о преступлении против собственности поступила около 9 часов утра 12 марта.

По предварительным данным, воры проникли в дом через окно.

Также, по предварительным данным, были похищены дорогие часы, драгоценности и тому подобное на общую сумму около 300 тыс. грн.

В милиции отметили, что по факту совершенного открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса (кража в особо крупных размерах).