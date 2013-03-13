В Киеве ограничили движение на Столичном шоссе

19:10, 13 марта 2013
Киев
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Движение ограничено до 1 сентября

Причиной ограничения является реконструкция транспортного узла

В Киеве частично ограничено движение всех видов автотранспорта по Столичному шоссе на подходах к Южному мосту.

Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте Киевской городской государственной администрации.

Ограничение движения введено на период с 5 марта по 1 сентября 2013 года.

Причиной ограничения движения является проведение работ по реконструкции транспортного узла на правобережных подходах к Южному мосту со съездами с улицы Саперно-Слободской на Столичное шоссе.

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