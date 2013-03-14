Суд запретил застройку Голосеевского парка

Застройщики заключили с администрацией парка незаконные соглашения

Прокуратура Киева через судебные иски предотвратила вырубку леса и застройку 290 га земли Национального природного парка «Голосеевский».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры со ссылкой на заместителя прокурора Киева Максима Могильницкого.

М.Могильницкий сообщил, что прокуратура заявила в суд пять исков о расторжении договоров на застройку лесопарковой территории.

«Прокурорской проверкой было установлено, что частные предприятия заключили с администрацией парка незаконные соглашения о совместной рекреационной деятельности, по которым получили право строительства на территории Конча-Заспавского лесопаркового хозяйства. В то время как законодательством предусмотрено, что такие соглашения администрация парка могла заключать только по соответствующему решению Кабинета министров Украины», – сказал заместитель прокурора Киева.

«Прокуратура Киева заявила в суд пять исков, и через суд мы добились отмены таких договоров. Тем самым мы предотвратили вырубку леса и застройку территории национального парка», – отметил М.Могильницкий.