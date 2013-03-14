В Киеве ночью сгорели три автомобиля

Машины были припаркованы во дворе девятиэтажки

14 марта в 3.40 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС в городе Киеве поступило сообщение о возгорании трех автомобилей.

Транспортные средства были припаркованы во дворе девятиэтажного жилого дома на улице Академика Курчатова, 11, сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве.

Сразу после поступления телефонного звонка на номер «101» на место происшествия выехали спасатели 19-й Государственной пожарно-спасательной части Деснянского района.

Прибыв по указанному адресу, пожарно-спасательные подразделения увидели, что в 3 машинах – Ford Fiesta, Daewoo Lanos и Toyota Land Cruiser – огонь вовсю набирал обороты.

Спасатели за 15 минут ликвидировали пламя, которое полностью охватило автомобили.

В результате пожара в автомобилях Daewoo Lanos и Toyota Land Cruiser повреждены моторные отсеки, в Ford Fiesta – салон.

Причину возгорания трех транспортных средств сейчас устанавливают специалисты.