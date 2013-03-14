Попов обещает, что метро на Троещину начнут строить в мае

Попов представит Кабмину варианты финансирования строительства метро

Глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов в ближайшее время представит правительству варианты финансирования строительства четвертой ветки метрополитена – на жилищный массив Троещина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время выездного совещания на станции городской и кольцевой электрички.

«Завершаются работы по определению вариантов стабильного финансирования этого проекта. Мы сотрудничаем с Внешэкономбанком России в части получения таких предложений. Я думаю, мы представим их на рассмотрение правительству в ближайшее время», – сообщил А.Попов.

По его словам, именно Внешэкономбанк России выиграл тендер на разработку схемы финансирования строительства новой ветки метро, и до 20 марта он должен представить КГГА все возможные варианты. А.Попов отметил, что у банка есть несколько предложений, среди которых привлечение кредитных ресурсов под низкую процентную ставку, также строительство в концессии с дальнейшей передачей ветви в подчинение метрополитена или комбинированный вариант с привлечением к финансированию бизнеса, который будет заинтересован в размещении своих объектов рядом с веткой метро.

Председатель КГГА отметил, что город имеет и собственное предложение к правительству, которое заключается в том, чтобы 50% средств, полученных столицей с налога на доходы физических лиц, пошли не в государственный бюджет, а именно на строительство ветки метро. Вместе с тем А.Попов отметил, что для этого законодателям нужно будет внести изменения в Бюджетный кодекс Украины.

А.Попов добавил, что строительство первой станции новой ветки метрополитена начнется уже ко Дню Киева. Он отметил, что новая ветвь метро пройдет по проспекту Маяковского и будет насчитывать 12 станций. Приблизительный объем финансирования проекта составляет 16 млрд грн.