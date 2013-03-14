В центре Киева пройдет празднование Масленицы

Киевлян ожидают народные гуляния и развлекательная программа

16-17 марта на Майдане Незалежности и улице Крещатик в Киеве состоится празднование Масленицы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, гостей праздника ожидают народные гуляния, развлекательная программа, театрализованное действие при участии самодеятельных коллективов, вокальных и фольклорных ансамблей, аттракционы для детей, разнообразные конкурсы, а также угощение украинскими традиционными напитками.

«Масленица символизирует прощание с зимой и встречу весны. Этот праздник наполнен народными обычаями и обрядами», – отметили в КГГА.

В частности, 16 марта народные гуляния будут проходить с 14.00 до 17.00, 17 марта празднование продлится с 13.30 до 17.00, уточнили в пресс-службе.

Кроме того, Масленицу на эти выходные будут отмечать и в столичном зоопарке. В частности, там, на территории экспозиции «Детский зоопарк» установят дедуха, который воплощает образ Масленицы. Традиционно дедуха сжигали в знак окончания зимы, однако в Киевском зоопарке его изготовят из сена и капусты и скормят домашним животным. Эта оригинальная идея была предложена специалистами зоопарка и будет воплощена в жизнь впервые, отмечается в сообщении.

Всех посетителей также будут угощать блинами, пообещали в КГГА.

Кроме того, посетителей зоопарка будут развлекать профессиональные аниматоры, а малыши смогут покормить ишаков, кроликов и козочек.