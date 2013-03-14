Столичная милиция задержала угонщиков Jaguar
12:40, 14 марта 2013Киев
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Угон произошел в Святошинском районе
Мужчины открыли авто путем сканирования сигнализации / Фото: Chevrolet TrailBlazer
В среду, 13 марта, в Святошинском районе инспекторы ГАИ совместно с работниками уголовного розыска и государственной службы охраны задержали двух мужчин, которые незаконно завладели автомобилем Jaguar S-Type.
Как сообщили УНИАН в Управлении ГАИ г. Киева, это происшествие произошло на бульваре Вернадского, 57. Мужчины открыли авто путем сканирования сигнализации. Но воспользоваться автомобилем им не удалось, на пути стали работники милиции, которые и задержали воров. Граждане для дальнейшего выяснения всех обстоятельств доставлены в райуправление милиции.
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