Раду просят поддержать проект о возвращении Киеву налогов

Замглавы КГГА Руслан Крамаренко призвал депутатов поддержать проект

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Руслан Крамаренко призывает народных депутатов поддержать законопроект о возврате столице 100% налога с доходов физических лиц (НДФЛ), который был разработан именно Департаментом финансов КГГА.

Об этом говорится в переданном УНИАН пресс-службой горгосадминистрации комментарии Р.Крамаренко.

По его словам, Киев ждет от Верховной Рады принятия изменений в Бюджетный кодекс и самой удачной редакцией законопроекта относительно таких изменений считает ту, которая была разработана Департаментом финансов КГГА.

Р.Крамаренко напомнил, что изменения в Бюджетный кодекс, принятые осенью 2010 года, обязали Киев отдавать в казначейство половину сборов от налога на доходы физических лиц – то есть 40-45% его доходов. В то же время Минфин ежегодно, но по своему усмотрению, определяет, сколько возвратить в распоряжение Киева.

Р.Крамаренко объяснил, что в конце января председатель КГГА Александр Попов передал в Кабинет министров Украины законопроект, направленный на исправление механизма финансирования бюджета в пользу столицы. В 65-й статье Бюджетного кодекса предлагается предусмотреть, что 100% НДФЛ засчитываются в бюджет Киева, а в 107-й статье – прописать обязательный возврат исключений из столичного бюджета в виде субвенций и дотаций.

«Принятие закона в предложенной нами редакции позволит достигнуть сразу двух целей. Во-первых, добиться, чтобы 50% НДФЛ, которые сейчас передаются в госбюджет, оставались в бюджете Киева. В 2013 году – это 8,2 млрд грн. Вторая задача законопроекта – обеспечить, чтобы тот же объем средств у Киева нельзя было забрать при помощи других механизмов. Ведь возвратив себе деньги, мы автоматически столкнемся с тем, что увеличится коэффициент, по которому определяется объем исключений. До того как с 2011 года вступила в силу норма о НДФЛ, в госбюджет изымались сопоставимые суммы. В 2009 году – 7,4 млрд грн, в 2010 – 6,4 млрд грн. Поэтому мы предлагаем дополнить Бюджетный кодекс нормой о том, чтобы объем субсидий, которые предоставляются городу из государственного бюджета, зависел от объема этих исключений. Тогда, отдав в госказну, скажем, все те же 8,2 млрд грн, с учетом возможных коэффициентов возврата (от 0,6 до 1) назад, Киев сможет получить не менее 4,9 млрд грн. К примеру, в этом году объем субвенций запланирован на уровне 2,9 млрд грн», – объяснил Р.Крамаренко.

Он отметил, что сегодня на рассмотрении в Бюджетном комитете Верховной Рады находится 4 законопроекта, которые предусматривают положение о возврате Киеву 100% НДФЛ. Это законопроекты №1090 (авторы – Дмитрий Андриевский, Андрей Павловский, Александр Бригинец), №1090-1 (авторы – Виталий Кличко, Наталия Новак, Валерий Карпунцов, Виктор Чумак и другие), №1090-2 (авторы – Александр Черноволенко и Юрий Одарченко) и №2375 (авторы – Сергей Мищенко, Владимир Бондаренко, Татьяна Слюз).

«Уверен, что все эти законопроекты народные депутаты писали с искренними намерениями помочь Киеву. Однако не учли всех тонкостей Бюджетного кодекса и упустили из виду тот факт, что есть такой коэффициент «альфа», который определяет объем исключений в госбюджет. Поэтому, просто убрав из Бюджетного кодекса строку о 50% НДФЛ, мы в результате получим исключение по другой статье Бюджетного кодекса. При этом законопроекты №1090, 1090-1 и 1090-2 именно это и предлагают. В такой редакции проект закона городу ничем не поможет, даже больше – после принятия таких изменений во второй раз поднимать вопрос коррекции Бюджетного кодекса уже никто не даст. Только в законопроекте №2375 содержится норма о том, что «общий объем субвенций в бюджет Киева на выполнение инвестиционных программ (проектов) должен быть не менее 50% объема налога на доходы физических лиц, который взимается на территории Киева». Однако в законопроекте, предложенном КГГА, объем субвенций предлагается установить на уровне 60-100%, что является более значимым для города. Поэтому я призываю все политические силы, которые выступили со своими инициативами относительно возврата НДФЛ, объединиться вокруг интересов Киева и поддержать разработанный столичными финансистами законопроект», – призвал Р.Крамаренко.