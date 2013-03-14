Рыбак не против проведения выборов в Киеве 2 июня

По словам Рыбака, дату выборов могут определить на следующей неделе

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак не исключает возможности проведения выборов мэра Киева и депутатов горсовета 2 июня, но считает, что этот вопрос необходимо еще изучить.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сказал на пресс-конференции в Запорожье.

Отвечая на вопрос журналистов о возможности проведения выборов в Киеве 2 июня, В.Рыбак ответил: «Если комитет (по вопросам местного самоуправления) будет готов и внесет предложение в сессионный зал, то на следующей неделе мы можем рассматривать этот законопроект».

«Хотя там есть, насколько мне сказали в комитете, еще более 10 законопроектов на эту тему, поэтому я завтра буду рассматривать этот вопрос, как быть с остальными законопроектами», – добавил В.Рыбак.

Он подчеркнул, что законопроект, которым предлагается назначить выборы в Киеве на 2 июня, необходимо начать рассматривать уже во вторник, 19 марта.

В.Рыбак сообщил, что завтра проведет совещание с лидерами фракций по этому вопросу, и, «как решат руководители фракций, так и будет».

«Моя функция вынести (вопрос о дате выборов в Киеве – УНИАН), и для этого, как вы знаете, есть Согласительный совет, 5 фракций есть, и им принимать решение», – подчеркнул спикер парламента.

Как сообщал УНИАН, 7 марта 2013 г. лидер фракции ВО «Свобода» Олег Тягнибок заявил, что Комитет Верховной Рады по вопросам государственного строительства и местного самоуправления 6 марта предложил парламенту принять решение о назначении на 2 июня выборов мэра столицы и Киевсовета.

Справка УНИАН. 1 июня 2012 года Киевский городской председатель Леонид Черновецкий написал заявление о досрочном сложении полномочий.

Вопрос о сложении Л.Черновецким полномочий городского председателя был рассмотрен на сессии Киевского городского совета 12 июля.

19 июля 2012 года секретарь Киевского городского совета Галина Герега, которая временно выполняет полномочия Киевского городского председателя, обратилась в Верховную Раду с ходатайством о назначении внеочередных выборов мэра столицы, однако парламент до сих пор не определил дату их проведения.