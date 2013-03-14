Киевскому милиционеру дали 9 лет за убийство прохожего

Двое подсудимых отделались условным сроком / Фото: «Комментарии»

Соломенский районный суд г. Киева к 9 годам лишения свободы приговорил милиционера, который в июне 2011 года вместе со своими знакомыми избил прохожего, который от полученных травм умер в больнице.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Соломенского района Киева, трое преступников, двое из которых на то время были работниками одного из райуправлений столичной милиции, в сквере распивали спиртные напитки. В свою компанию они пригласили незнакомого прохожего, однако спустя некоторое время между ними возник конфликт. После словесной перепалки все трое набросились на потерпевшего и начали его избивать. Один из милиционеров нанес многочисленные удары по голове и телу мужчины.

Увидев драку, случайные прохожие вызвали милицию. Злоумышленники, заметив правоохранителей, попытались убежать, но милиционерам удалось их задержать.

Одновременно на место происшествия вызвали «скорую», которая госпитализировала потерпевшего в больницу с диагнозом: «закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом шести ребер, разрыл пищевода и диафрагмы». Почти через три недели от полученных телесных повреждений мужчина скончался. Следствием установлено, что именно один из милиционеров нанес телесные повреждения, которые повлекли смерть потерпевшего.

Суд признал виновными всех трех преступников и приговорил бывшего милиционера к 9 годам лишения свободы, других двух – к условной мере наказания с учетом степени вины каждого.