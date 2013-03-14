Столичная власть опровергла информацию о закрытии коммунальной аптеки

Ранее появилась информация об открытии вместо аптеки вареничной

В Киевской городской государственной администрации заверяют, что Центральная коммунальная аптека №1 останется в помещении на улице Владимирской, 51/53, и только уплотнится на втором этаже.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА, объяснив, что аптека отказалась от части помещения на втором этаже с целью уменьшения арендной платы, которую платит КП «Фармация», к сети которой принадлежит аптека, балансодержателю площадей – государственному жилищно-коммунальному предприятию НАН Украины.

В «Фармации» отмечают, что арендуют помещение на ул. Владимирской на основании договора аренды от 16 марта 2011 года. Ежемесячная плата за аренду составляла, в соответствии с договором, около 192 тыс. грн, но за каждый следующий месяц корректировалась на индекс инфляции.

«На неоднократные обращения к ГЖКП НАН Украины относительно уменьшения размера арендной платы КП «Фармация» ответ не получила. С целью поиска путей уменьшения суммы арендной платы «Фармация» вместе с ГЖКП НАН Украины отработала возможность разграничить второй этаж помещения аптеки №1», – говорится в объяснении «Фармации», предоставленном УНИАН.

Также информируется, что строительные работы по разграничению были завершены в декабре в 2012 году. После этого между ГЖКП НАН Украины и КП «Фармация» было заключено дополнительное соглашение аренды, в соответствии с которым сумма за аренду составляет 82 тыс. грн в месяц.

«Таким образом, освобождение КП «Фармация» части второго этажа нежилого помещения по адресу ул. Владимирская, 51/53 позволило оставить аптеку по указанному адресу, при этом не сократив функциональной и социальной нагрузки, и уменьшило арендную плату почти на 110 тыс. грн в месяц», – заверяют в «Фармации», также обращая внимание на то, что теперь предприятие не имеет никакого отношения к освобожденным площадям, и не согласовывало размещения каких-либо заведений на них.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 марта, депутат из фракции «УДАР» в Киевсовете Алексей Давыденко проинформировал, что направил депутатский запрос в прокуратуру Киева с требованием провести проверку законности размещения заведения питания в помещении на улице Владимирской, 51/53, которое занимала Центральная коммунальная аптека №1.

По информации А.Давыденко, в отмеченном помещении открывается вареничная, о чем свидетельствуют соответствующие рекламные баннеры на здании.

Депутат заявил, что уничтожение аптеки лишит пенсионеров и незащищенные слои населения возможности получать льготные лекарства в центре Киева, поскольку центральную аптеку знало и пользовалось ее услугами не одно поколение киевлян.