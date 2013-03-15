В Фонде госимущества утверждают, что не называли стоимости Гостиного двора

Ранее нардеп Павловский заявил, что ФГИУ оценил Гостиный двор в 21 тыс. грн

Председатель Фонда государственного имущества Украины Александр Рябченко в ходе встречи 14 марта с народными депутатами Украины не называл стоимость Гостиного двора и его аренды. Об этом говорится в заявлении председателя ФГИУ, размещенном на сайте ведомства.

«Фонд отмечает, что на сегодня действует договор аренды, заключенный региональным отделением Фонда государственного имущества Украины по г. Киеву в 1994 году сроком на 25 лет, поэтому на встрече была достигнута договоренность совместно проработать законодательные основания для возможности дальнейшего рассмотрения предложений, поданных народными депутатами, в том числе для осуществления экспертной оценки», – отмечается в заявлении А.Рябченко.

Напомним, ранее народный депутат Украины (фракция «Батькивщина») Андрей Павловский на своей странице в Facebook написал, что в ходе вчерашней встречи с народными депутатами председатель Фонда государственного имущества Украины Адександр Рябченко заявил, что остаточная стоимость Гостиного двора в соответствии с оценками ФГИУ составляет 21 тыс. грн, а арендная плата компании-арендатора – «Укрреставрация» составляет 1400 грн в год. При этом руководство ФГИУ, по его словам, отказывается пересматривать оценку Гостиного двора.

Как сообщил другой народный депутат («Батькивщина») Александр Бригинец, народные депутаты обратились в Генеральную прокуратуру Украины с требованием расследовать деятельность чиновников Фонда госимущества как наносящую вред Украине. «По моему убеждению, речь идет о преступной халатности госчиновников, которая наносит ущерб государству в особо крупных размерах», – отметил он.

Справка УНИАН. Гостиный двор – торговый комплекс на Контрактовой площади в Киеве, построен в 1809 году. Постановлением Кабинета министров №1380 от 15 августа 2011 года Гостиный двор был выведен из Государственного реестра памятников архитектуры.

26 апреля 2012 г. Киевсовет предоставил разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка публичному акционерному обществу «Специальное научно-реставрационное проектное строительно-производственное предприятие «Укрреставрация» на Контрактовой площади, 4, в Подольском районе для реконструкции здания Гостиного двора под торгово-офисный центр.

20 сентября 2012 года Киевсовет передал «Укрреставрации» в аренду на 5 лет земельный участок под Гостиным двором для проведения реконструкции этого здания под торгово-офисный центр с гостевой стоянкой. В ответ на планы властей сделать в Гостином дворе торговый центр и частично его перестроить киевские активисты проводят акции протеста.

3 августа 2012 года Президент Украины Виктор Янукович подписал закон, согласно которому из Перечня памятников культурного наследия, не подлежащих приватизации, исключен Гостиный двор.

14 января 2013 года Александр Попов сообщил, что по решению Министерства культуры Гостиный двор и еще 30 домов исторического Подола обрели правовой статус комплекса памятников градостроительства местного значения. По его словам, теперь Гостиный двор будет не реконструирован, а отреставрирован.

Долгое время на территории Гостиного двора действовала «Гостиная республика» – культурный проект, организованный защитниками памятника архитектуры. Утром 18 февраля общественных активистов вытеснили из Гостиного двора. Днем того же дня на территории Гостиного двора произошел новый конфликт, когда народные депутаты и активисты попытались пройти внутрь здания. «Свобода» заявила, что милиция и «Беркут», применяя спецсредства, избили и задержали несколько депутатов от «Свободы» и активистов.

2 марта общественные активисты организовали митинг-концерт в защиту Гостиного двора.