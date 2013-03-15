Строители из-за невыплаты зарплаты решили голодать в КГГА

В общественной приемной КГГА голодают семь человек

Семь человек, которые представляют интересы строителей социального жилья в столице, начали голодовку в общественной приемной КГГА с требованием выплаты им зарплаты.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель профсоюза «Серп и молот» украинского профсоюза «Защита труда» Виталий Махинько сообщил журналистам, что приостановлено строительство по улице Градинской, 9-11. Еще 4 месяца тому назад строителям, работавшим на этом объекте, должны были выплатить зарплату, но до сих пор это не сделано.

«Около 20 рабочих, половина из которых являются членами нашего профсоюза, не получают свою заработную плату. Строительная компания нам заявляет, что КП «Жилинвестстрой» не перечисляет деньги... Наша позиция – мы не уйдем без своей зарплаты отсюда. Или нас вынесет «скорая», или работники милиции», – сказал В.Махинько, который тоже участвует в голодовке.

По его информации, из семи человек, протестующих в КГГА, двое – представители профсоюзов и пятеро – строители.

Как сообщил В.Махинько, людям задолжали около 400 тысяч гривен (на 20 человек). По его словам, строители подписывали рабочие договоры со строительной компанией, но им не выдали на руки копии этих договоров, поэтому они не имеют подтверждающих документов, что работали на этом объекте. При этом строители отмечают, что есть много свидетелей, которые могут это подтвердить.

В.Махинько сообщил, что заказчиком строительства является КП «Жилоинвестстрой», генподрядчиком – Киевская жилищная строительная компания, субподрядчиком – Национальная строительная компания, с которой строители и заключали соглашения.