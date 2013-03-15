У Попова пообещали строителям разобраться с невыплатой зарплаты

Голодающие ожидают результатов проверки в КГГА / Фото: «Комментарии»

Заместитель директора департамента строительства и жилищного обеспечения КГГА Иван Стас пообещал представителям строителей, которые объявили голодовку в общественной приемной, в ближайшие часы разобраться в ситуации с невыплатой зарплаты.

Как передает корреспондент УНИАН, И.Стас записал данные строителей, а также в каких именно квартирах на улице Градинской, 9-11 они выполняли работы.

«Через полтора-два часа мы поднимем информацию по социальным квартирам. Если есть недостатки с нашей стороны, мы это в ближайшее время исправим. Если это не наши недостатки, то мы совместно обратимся в прокуратуру, потому что есть закон. Если не выплачивается заработная плата – это в правовом поле решается, возбуждается уголовное дело против того, кто не выплатил», – сказал И.Стас.

В то же время, по его данным, официально КГГА не имеет задолженности по зарплатам перед генподрядчиками.

Участники акции остаются в приемной и ожидают результатов проверки КГГА.