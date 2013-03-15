Яценюк: У Порошенко есть все, чтобы стать мэром Киева

По мнению Яценюка, у Порошенко достаточно электората

Лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк считает, что мэром Киева может стать глава партии «УДАР» Виталий Кличко или нардеп Петр Порошенко. По его мнению, это – единственные кандидатуры, у которых почти одинаковые шансы занять эту должность.

Об этом он заявил в комментарии журналистам, сообщает Gazeta.ua.

«Другого варианта, кроме Виталия, нет. Он бьет Попова процентами 60 на 40. Но Кличко волнуется по другому поводу. Если он станет мэром, тогда это ему помешает стать президентом. Не думаю, что это совсем правильная концепция. Это наоборот увеличит его шансы», – подчеркнул Яценюк.

«Мы же понимаем, что такое получить в предвыборный сезон офис мэра – это дополнительно набрать проценты, это победа. Но он фактически не хочет этого делать, и это его решение. Ему сказал, если бы я дважды проиграл, а на третий раз у меня появился бы шанс, я бы и не задумывался», – добавил лидер парламентской фракции «Батькивщина».

На вопрос журналистов о Петре Порошенко, как кандидатуре на пост мэра столицы, он улыбнулся и сказал: «Вы попали прямо в «десятку». У него есть все, чтобы стать мэром Киева. У него достаточно электората».